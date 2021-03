Pescara, accessibilità al Distretto di Via Rieti: la nota della Di Nisio

Dopo la segnalazione del mancato funzionamento del montascale per disabili, la ASL ha immediatamente contattato la ditta competente

PESCARA – Riceviamo e pubblichiamo una nota pervenuta, a firma dell’Assessore alle politiche per la disabilità del Comune di Pescara, Nicoletta Di Nisio.

“Dopo la mia comunicazione e i successivi contatti con la Direzione Asl di Pescara in merito al mancato funzionamento del montascale per disabili al Distretto sanitario di via Rieti, comunicazione nella quale dichiaravo “confido nell’operato del Direttore Generale per il pieno rispetto dei tempi e anche per la presenza di un addetto che possa occuparsi del problema degli accessi”, la Asl con un proprio Comunicato, dichiarandosi rammaricata per l’accaduto, informa che ha provveduto a richiedere prove di funzionamento e l’immediato intervento della ditta competente in attesa della istallazione di un ascensore.

Non posso che concordare su quanto ha poi affermato nel Comunicato il direttore generale Vincenzo Ciamponi ovvero che “l’eliminazione delle barriere architettoniche è un obiettivo primario da perseguire e sorvegliare perché gli edifici siano tutti accessibili. La presenza di barriere architettoniche significa disparità e discriminazione in termini di possibilità di fruibilità, e non possiamo permettere che le persone con disabilità non riescano ad accedere ai nostri Servizi”.

Se, come istituzioni, manteniamo alta l’attenzione sulle problematiche riguardanti le barriere architettoniche che sono indubbiamente ostacoli sia per i disabili ma anche per molti soggetti anziani e/o con difficoltà di deambulazione – e soprattutto – se ci si attiva in breve tempo per trovare soluzioni a quanto ci viene segnalato dai diretti interessati, probabilmente riusciremo a affrontare e risolvere questa problematica.