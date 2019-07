Nazionali nuoto a Scanno: ottima prova delle atlete della Skating Academy

SCANNO – Nata da circa 10 anni grazie alla sinergia e al lavoro delle sorelle Angela e Stella Cantelli ex atlete agoniste della castrum Giulianova, vivaio storico, che ha sfornato più di 50 campioni nazionali e internazionali. A loro volta le Cantelli con le scuole di Montesilvano, Silvi, Lanciano e Castel Frenano hanno raggiunto nei anni ottimi risultati a livello regionale e nazionale in diversi enti.

Ultimo tra tutti il successo ai nazionali formula uga svoltosi a Scanno, conquistando diverse ed importanti medaglie. In particolare 1 oro titolo nazionale Francesca Curcio 3 medaglie d’argento con Vagnoni aurora, Gioia Scurti, Nicole DiNucci; 2 medaglie di bronzo con Sara Florindi, Alessia Maritan e un ottimo 4*posto per soli due decimi con la piccolissima Elisabetta marroncelli già campionessa regionale.

Le atlete abruzzesi hanno gareggiato in categorie molto numerose con atlete provenienti da tutta Italia e il livello di preparazione era molto alto. Le atlete convocate alla gara di Scanno dalle Cantelli sono solo alcune delle giovani promesse del accademia e sono state scelte tra i circa 200 atleti che compongono l’intero vivaio.

All’interno della scuola si svolgono corsi rivolti anche ai bambini diversamente abili perfettamente integrati nel gruppo e partecipi di qualunque attività si svolga, corsi per adulti e sopratutto per bambini a partire dai 3 anni. Prossimamente presente in altre cittadine abruzzesi.