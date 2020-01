Movida Pescara: locali per ballare nel fine settimana (10-12 gennaio)

Quali serate trovare il 10, 11 e 12 gennaio 2020 a Pescara per divertirsi? Disco, latino, milonga, liscio, per un weekend speciale

PESCARA – Siamo arrivati al econdo fine settimana di gennaio 2020. Sono finite le fete natalizie ma non le occasioni per ballare e divertirsi. Vi segnaliamo gli appuntamenti della movida a Pescara del 10, 11 e 12 gennaio, ricordandovi che nel nostro calendario con gli eventi a Pescara è possibile trovare tutte le informazioni utili e i dettagli dei singoli pomeriggi o serate.

Venerdì 10 gennaio

Alla Discoteca Momà a Collecorvino due aree per ballare: Area 1 Caraibico, Area 2: Reggaeton/disco: ospiti speciali Wilmer y Maria. Ingresso donna omaggio fino alle 23.30. Al Natura Club nuova serata AyVamos, l’originale serata dedicata ai ritmi infuocati del Reggaeton, con le selezioni musicali di Dirty Mo, Gab-Gianluca Gab, B3lm.Christian Belmonte, Madzooka e dj Trew. Special guests Estefani Rivera e Valeria Leporati. Torna il Swish Urban Party al Groove: in consolle Dj Shezzan e Fazer. Alla discoteca Magika di Spoltore si balla in compagnia della musica Anni 70, 80 e 90.

Da Vini e Oli The Love Party con le selezioni di Umberto Palazzo dj. All’Unicentro di Montesilvano tango argentino con Davide Patriarca tj. Nuovo appuntamento alle Torri Camuzzi con il venerdì Camuzzi Bistrot: cena spettacolo e dopo cena con Dj Pelè, Dj Marco La Sorda e Vj Biscotto.

Sabato 11 gennaio

Alla discoteca Megà il Sabato A mi manera: The show must go on, inaugurazione 2020. Cena con menù a base di pizza o di brace e dopocena in compagnia dei djs Jonathan Steri, Pino Titta, Andrea Germani e Pelè. Club Zero 11 presenta Back to Basics con i djs Adiel, Prisma e Gordon. Alla discoteca Magika serata Madame disco con i djs Enzo Di Pietro e Alberto Cantarini; voice Alessia Ferretti. Cena show con Ercole Dolabella. Cantieri disco di Villanova, in collaborazione con Natura Club, presentano una serata in compagnia di Gen Gladis e di Mazu. Al Bizarre Club torna il Blackbox Flow: guest dj DBack, resident dj Deliuan.

Per gli amanti del caraibico nuova serata di Baraonda Latina nella location invernale dello stabilimento Medusa. Fico’s Disco Latin Club presenta Double Show: direttamente dalla Berard Academy Agua Company e dalla Crazy for Dance School Dario y Alessia. Il Nettuno beach propone cena Giardino d’inverno e disco con Caliente e Damiano. Cutty Sark presenta La Fanataica; ingresso omaggio donna entro l’1.



Al Momà a Collecorvino cena spettacolo con Aida cover band Rino Gaetano. Al Groove nuovo appuntamento con Squeeze! Resident dj Rastauno Sound & ShezZan. Dj Vangelis night da Vini e oli. All’Unicentro di Montesilvano liscio e balli di gruppo in compagnia di Liscio Simpatia.

Domenica 12 gennaio

Si balla all’Unicentro di Montesilvano dal pomeriggio ore 16.30 con i balli di gruppo no stop con Nico il Rosso e Fiorella. Musica brasiliana con la Beto Banda da Vini e Oli.