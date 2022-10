Montesilvano, lavori di qualificazione per la fontana in corso Umberto

MONTESILVANO – Sono iniziati i lavori di riqualificazione della fontana posta in corso Umberto, all’ingresso nord della città. Dopo il nulla osta delle Ferrovie dello Stato, per realizzare l’intervento, la ditta incaricata sta procedendo con la sistemazione degli impianti elettrici e idraulici dell’intera area, che misura circa 1.000 metri quadrati. Il rifacimento della parte elettrica sarà necessario per la nuova illuminazione della zona verde con faretti, dal prato antistante fino alle zone laterali dei sottopassi, che si immettono dalla statale in via Aldo Moro. L’intervento prevede nuove luci che si rifletteranno sul muraglione a mattoncini lungo la linea ferroviaria. Il colore delle luci potrà essere modificato e usato anche a seconda delle varie giornate e commemorazioni ricorrenti, inoltre i colori potranno essere cambiati da remoto. Il gioco delle luci sarà funzionale alla fontana. L’impianto idrico, invece, presenta gravi problemi, non funziona da tempo e in passato non è stata mai realizzata una manutenzione importante, inoltre, l’acqua del pozzo ha corroso le tubature esistenti.

L’impianto idraulico verrà rifatto per l’irrigazione del nuovo prato con temporizzatori, orologi, valvole ed elettrovalvole e per gli ugelli della fontana, la cui vasca verrà scarificata, coibentata con materiale impermeabile e tinteggiata a colore. Verrà realizzato un nuovo pozzo perché in quello esistente non c’è più l’acqua. L’anfora resterà marrone e il muro con la scritta Montesilvano verrà tinteggiato in bianco. Verrà, infine, tolto un palo della luce obsoleto e non funzionante e inserito un prato inglese con piante fiorite. La spesa totale della sistemazione dell’area si aggira intorno a 60mila euro con fondi del ministero degli interni. Il rup dei lavori è il perito comunale Giuseppe Maggiore.

“La riqualificazione della fontana si inserisce nel piano di decoro portato avanti dalla nostra amministrazione – afferma il sindaco Ottavio De Martinis – . Quest’area rimasta da troppo tempo in stato di abbandono rappresenta un importante biglietto da visita della nostra città, dovrà essere curata nei dettagli, vivibile, decorosa, ospitale per chi viene a visitarla e per tutti i residenti. E’ importante puntare sul turismo e offrire dei servizi che ci rendono orgogliosi di Montesilvano”.

“L’amministrazione comunale sta lavorando al progetto di riqualificazione della fontana da molti mesi – spiega l’assessore alle Manutenzioni e Servizi Deborah Comardi – . Un’opera realizzata nei primi anni del duemila, che nel corso del tempo non ha mai subito un vero e proprio restyling. La città attende da anni la sistemazione di questo spazio, si tratta di uno dei quattro ingressi di Montesilvano, che verrà modificato tra poche settimane e messo a verde anche lateralmente, assumendo un volto completamente rinnovato”.