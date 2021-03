MONTESILVANO – “A causa di alcuni lavoro domani, mercoledì 10 dalle 9,30 alle 16,30, alcune importanti strade di Montesilvano saranno inaccessibili o parzialmente percorribili. In particolare, sarà istituita la chiusura temporanea delle seguenti arterie: tangenziale, in direzione di marcia sud-nord (al Km 2+500) con deviazione del traffico sulla statale 714 dir; via Togliatti dalla rotatoria di via Chiarini (esclusa) allo svincolo della circonvallazione Pescara; strada provinciale 25, ossia la porzione di via Togliatti che raggiunge il borgo storico (Santa Filomena Montesilvano Colle – Morgetta) in corrispondenza del Km 0+900, limitando l’accesso ai soli residenti, unicamente regolamentato nel senso di marcia da Montesilvano Colle a Montesilvano Centro al km. 2+600. Il transito verrà deviato sulla viabilità comunale” lo si apprende da una nota del Comune di Montesilvano.

Montesilvano, chiusura temporanea domani di alcune zone: ecco quali ultima modifica: da