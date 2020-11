Il Maestro Renzo Ruggieri ospite a Nonsolousica Radio

Il prossimo venerdì 13 novembre sarà intervistato da Lara Molino il fisarmonicista che ha incantato Antonella Ruggiero

SAN SALVO – Venerdi, 13 novembre, alle ore 18:30, su Nonsolomusica Radio, una nuova, entusiasmante intervista della cantautrice Lara Molino ad uno dei più grandi musicisti abruzzesi, Renzo Ruggieri.

L’intervista che come di consueto si terrà sulla pagina Facebook di Nonsolomusica Radio, sarà in diretta ed il pubblico da casa potrà salutare e fare dello domande al Maestro. Fisarmonicista, compositore, insegnante, Renzo Ruggieri nasce a Roseto degli Abruzzi e studia sin da piccolo fisarmonica per poi diplomarsi in pianoforte jazz al CPM di Milano. È leader di progetti che vanno dal “solo” all’orchestra sinfonica, progetti che gli hanno permesso di tenere oltre 2000 concerti in tutto il mondo. Si è esibito in prestigiosi palcoscenici come l’Arena di Verona, Shanghai Grand Theater, Teatro Ariston di Sanremo, Gnessin Hall di Mosca, Teatro Olimpico di Vicenza, White Hall di San Pietroburgo, Teatro dell’Opera di Roma, Rostov State Musical Theater.

Ruggieri è stato il primo fisarmonicista a realizzare CD completamente improvvisati con il progetto “Solo Accordion Project“ ed è stato direttore artistico di importanti festival come il Pineto Accordion JF, attualmente dell’Accordion Art Festival di cui è anche ideatore e del prestigioso Premio Internazionale di Castelfidardo (PIF).

Nel 2007 arrangia il disco “Souvenir d’Italie” della famosa interprete Antonella Ruggiero (ex Matia Bazar) con cui si esibisce nel prestigioso Festival di Sanremo e con cui è nata una stabile collaborazione che dura ancora oggi.

Il Maestro Ruggieri si racconterà, dunque, ai microfoni di Nonsolomusica Radio, parlerà della sua attività di musicista senza tralasciare aneddoti sulle sue collaborazioni con i più famosi artisti italiani, da Antonella Ruggiero a Cristicchi, Paoli, PFM, Piovani, Rava, Ron, De Piscopo, Rea.