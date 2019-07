Jova Beach Party, a rischio il concerto a Vasto Marina del 17 agosto

Il concerto potrebbe saltare per criticità evidenziate dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal Prefetto di Chieti

VASTO (CH) – Sono ore di attesa per i fan di Jovanotti che rischiano di non poter assistere al concerto in programma a Vasto Marina il prossimo 17 agosto. Nella riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal Prefetto di Chieti, Giacomo Barbato, sono infatti emerse delle problematiche inerenti la sicurezza e l’incolumità degli spettatori, che potrebbero far saltare l’evento. In particolare, si contestano: la chiusura in un sabato da bollino rosso della Strada Statale 16, che, per l’occasione, dovrebbe essere trasformata in parcheggio per gli autobus; la presenza di un fosso a ridosso della spiaggia scelta come location del live; la vicinanza di quest’ultima alle abitazioni.

Pare, inoltre, che dette criticità fossero già state rilevate qualche tempo fa dallo stesso Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica ma che alcuna soluzione per porvi rimedio sia mai stata prospettata

A fronte dei 40mila i biglietti già venduti per la tappa vastese, sembra anche che il produttore del Jova Beach Party abbia chiesto o si proponga di chiedere al più presto un incontro per dirimere qualsiasi problematica in merito. Seguiranno aggiornamenti sulla vicenda.