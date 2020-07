Interruzione idrica a Cepagatti, Pianella e Rosciano: ecco quando

CEPAGATTI – Causa carenza idrica favorita dalla alte temperature e consumi elevati di acqua potabile, anche per usi impropri, si conferma l’interruzione idrica dalle ore 24.00 di oggi, lunedì 27 luglio alle ore 03.00 di martedì 28 luglio 2020, e da mercoledì 29 luglio si procederà con la seguente turnazione di chiusura:

dalle ore 22,00 alle ore 06,00 del giorno successivo nei seguenti giorni:

mercoledì 29 luglio

venerdì 31 luglio

domenica 2 agosto

dei seguenti serbatoi:

CEPAGATTI:

-Serbatoio Villareia zona interessata Villareia

-Serbatoio Vallemare zona interessata Vallemare

-Serbatoio Capoluogo zona interessata Centro Urbano

– Via Capone, C.da Piano Marino Zona Artigianale, Fraz Villanova ( Via Siracusa, Via Bologna, Via Torino, Via Valignani, Via Sardegna e Via Aurora)

ROSCIANO:

-Serbatoio Piano Ciero zona interessata Capoluogo, C.da San Martino, C.da Tratturo fino a Villa Oliveti Viale Colli, Valle Galelle, Via Sant’Andrea, C.da Sant’Andrea, Villa San Giovanni fino a C.da Solagne

-Serbatoio Colle Sant’Angelo zona interessata Via Madonna della Pace, zona Ind.le, Via della Stazione

-Serbatoio Villa Oliveti zona interessata intero territorio Villa Oliveti

-Serbatoio Villa Badessa zona interessata intero territorio Villa Badessa

-Via del Vallone

PIANELLA:

-Serbatoio Poggio del Sole zona interessata C.da Vicenne sud, C.da Conoscopane, C.da Nardangelo

-Serbatoio Cerratina zona interessata frazioni Cerratina e Castellana

-Serbatoio Sabucchi zona interessata C.da Vallegnorasabella, c.da San Giuliano, C.da Pratelle, C.da Santa Lucia