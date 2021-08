In bici dalla Riserva verso il Trabocco Caliscendi: ecco quando

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Come sempre le Guide del Borsacchio, con il patrocinio della Regione Abruzzo, Provincia di Teramo e Comune di Roseto degli Abruzzi, continuano l’opera di valorizzazione delle nostre terre proponendo un altro evento gratuito alla scoperta del territorio e delle sue bellezze sostenendo il turismo sostenibile gratuitamente.

Un pedalata adatta a tutti e tutte le bici con tre punti di raduno per consentire a turisti e cittadini di varie zone della città di unirsi nel percorso e scoprire la magia della Riserva Borsacchio di notte e il porto vecchio di Giulianova e i suoi trabocchi CaliScendi.

Tutto il percorso è su ciclabile illuminato e protetto. È possibile registrarsi alla partenza o una delle tappe per aggregarsi.

PROGRAMMA:

Ore 20.15 Partenza : EurCamping a Roseto Lungomare Trento 90

Ore 20.30 Tappa per unirsi al Lido Celommi Roseto Lungomare Celommi 1

Ore 20.45 Tappa per unirsi in Via Makarska davanti Camping Gilda

Ore 21.00 Visita notturna alla Riserva Borsacchio

Ore 21.30 Arrivo al Porto di Giulianova e visita Caliscendi

Ore 22.00 Rientro

Se non disponete di bici potete noleggiarla a soli 2 euro in Piazza della Repubblica grazie alla disponibilità dei gestori del servizio Bike Sharing del Comune di Roseto degli Abruzzi.