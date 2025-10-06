Giunta Regionale, i provvedimenti approvati il 6 ottobre 2025

L’AQUILA – La Giunta regionale d’Abruzzo, presieduta da Marco Marsilio, si è riunita in seduta ordinaria approvando una serie di delibere che hanno toccato ambiti strategici e sociali. Su proposta del vicepresidente Emanuele Imprudente, è stato ratificato un accordo di reciprocità con la Regione Lazio per regolare le giornate di caccia nella stagione venatoria 2025/2026.

L’assessore al Bilancio Mario Quaglieri ha promosso la partecipazione della Regione all’avviso PNRR per la digitalizzazione dello Sportello Unico per l’Edilizia (SUE), oltre a variare il bilancio gestionale 2025–2027, destinando fondi a progetti scolastici, interventi post-sisma e alla creazione di un’oasi felina a Penne per l’ENPA di Pescara. Sempre su sua iniziativa, sono state registrate entrate e spese vincolate per interventi sanitari, ambientali e sociali, tra cui: contrasto alla peste suina, emergenze meteorologiche, trasformazione dei prodotti ittici, bonus psicologo, lotta all’antibiotico-resistenza, emersione del lavoro irregolare, prevenzione delle dipendenze e assistenza sanitaria agli stranieri.

La Giunta ha inoltre autorizzato la riserva di un alloggio al Comune di Pianella per emergenze abitative, nominato temporaneamente l’ing. Camillo Odio alla direzione del Dipartimento Sanità e stanziato 500.000 euro per il Fondo TFS-TFR destinato al personale in quiescenza.

Su proposta dell’assessore Roberto Santangelo, è stata approvata la candidatura del progetto CampusLab Abruzzo, promosso dall’IIS “Ettore Majorana” di Avezzano, per la creazione di un campus scolastico post-diploma con ospitalità settimanale per studenti provenienti da comuni distanti.

L’assessore Nicoletta Verì ha presentato lo schema di accordo con i Vigili del Fuoco per definire le funzioni sanitarie del medico incaricato presso le sedi VV.F., e il Piano GAP 2025 per la cura e prevenzione del gioco d’azzardo patologico.

Infine, la Giunta ha deliberato un contributo di 100.000 euro alla Conferenza Episcopale Abruzzese-Molisana per la partecipazione della Regione alle celebrazioni di San Francesco ad Assisi, definendo modalità di erogazione, promozione e rendicontazione.