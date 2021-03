Giulianova, via Gasbarrini: partiti i lavori sul manto stradale [FOTO]

L’amministrazione è al lavoro per il reperimento di fondi per intervenire sui marciapiedi. Costantini: “la nostra città merita di ritrovare il giusto decoro”

GIULIANOVA – Partiti questa mattina i lavori di manutenzione di via Gasbarrini, che prevedono il rifacimento del manto stradale.

“Proseguono gli interventi di manutenzione sulle nostre strade come previsto nel piano asfalti – dichiara il sindaco Jwan Costantini – con l’assessore Giampiero Di Candido e gli uffici comunali stiamo lavorando al reperimento di fondi al fine di intervenire, in tempi celeri, anche sui marciapiedi di via Gasbarrini, un’importante arteria cittadina che collega il centro con il nostro lungomare. Stiamo intervenendo su diverse vie ammalorate da tempo ed aprendo diversi cantieri. Ci scusiamo per i disagi che potremmo arrecare ai cittadini ma la nostra città merita di ritrovare il giusto decoro”.