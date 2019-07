Biagio e Laura fanno sognare Pescara, foto e scaletta del concerto

Antonacci – Pausini regalano tre ore di grandi successi in uno spettacolo unico che stupisce ed emoziona. Le immagini del live e i brani eseguiti

PESCARA – Era indicato tra gli eventi principali dell’estate pescarese e non ha tradito le aspettative. Il concerto di ieri sera allo Stadio Adriatico è stato infatti seguito da migliaia di spettatori provenienti da tutto Abruzzo e non solo. Gremiti gli spalti, ottima cornice anche sul prato. Biagio Antonacci e Laura Pausini mattatori della serata ma non chiamatelo semplicemente concerto.

Sarebbe riduttivo infatti considerare solo l’aspetto musicale di quello che è stato invece un vero e proprio spettacolo, tripudio di luci, colori, immagini ma anche di note di danza con tante coreografie, scelte sceniche sempre nuove e studiate alla perfezione da Luca Tommassini, i costumi unici realizzati con materiale riciclato (grazie alla collaborazione tra la costumista Claudia Tortora, l’Accademia di Costume e Moda e l’azienda di recupero scarti industriali SCART del gruppo HERA) e c’é tutta la carica e dolcezza del duo dei cosidetti “Pausinacci”.

Un’imponente scaletta che ha racchiuso tanti grandi successi dei due artisti abili ad alternarsi sul palco e incrociarsi e rubare la scena su e giù per l’immensa struttura. Un mix di tecnologia ma senza perdere di vista la poesia, la semplicità nella comunicazione con i fans.

Vivere una esperienza sotto il palco come una sorta di realtà aumentata dove si è dentro la canzone per coglierne la sua essenza più pura, per piangere, ridere, sognare ancora una volta ricordando quanto ogni canzone ha saputo trasmetterci sin dalla sua nascita.

Il rapporto speciale che lega la Pausini alla terra d’Abruzzo, più volte ricordato dalla stessa cantante, lo storico affetto verso la sua musica e quella di Antonacci.

Volano petali, si alternano i led su multi piani a rendere dei suggestivi effetti tridimensionali e si regalano angoli intimi come i candelabri che contornano la scena in “Sognami” con i due che ballano un tango su una piattaforma che ruota a mo di carillon o che magicamente dopo essere ‘entrati’ in due noti quadri si ritrovano in un salotto di casa adagiati sulla poltrona in uno scenario che ricostruisce molto bene l’ambiente domestico con gli immancabili strumenti come piano e chitarra che ispirano nuovi medley.

Le voci si mescolano, intrecciano, alternano in un continuo tributo dove l’uno ricorda le note della canzone dell’altro. e a completare l’opera c’e’ il pubblico presente e puntuale nel partecipare a suggestive coreografie, a cantare e tenere il tempo, a regalare tanto calore. Una serata indimenticabile che premia una produzione capace di studiare ogni dettaglio alla perfezione; una impressionante macchina che lavorando dietro le quinte ha consentito lo svolgimento del live in maniera ottimale.

SCALETTA DEI BRANI

1. Un’emergenza d’amore (brano di Laura Pausini) / Liberatemi (brano di Biagio Antonacci)

2. Resta in ascolto (brano di Laura Pausini)

3. Non è mai stato subito (brano di Biagio Antonacci)

4. Il coraggio di andare (brano di Biagio Antonacci e Laura Pausini)

5. E Sta a Te (brano di Laura Pausini)

6. Medley

Sappi amore mio (brano di Biagio Antonacci)

Tu sei bella (brano di Biagio Antonacci)

Le cose che hai amato di più (brano di Biagio Antonacci)

Non ci facciamo compagnia (brano di Biagio Antonacci)

Mi fai stare bene (brano di Biagio Antonacci)

7. Ti penso Raramente (brano di Biagio Antonacci)

8. Sognami (brano di Biagio Antonacci)

9. Una storia che vale (brano di Laura Pausini)

10. Lato destro del cuore (brano di Laura Pausini, scritto da Biagio Antonacci)

11. La geografia del mio cammino (brano di Laura Pausini) / Le cose che vivi (brano di Laura Pausini)

12. Medley

La solitudine (brano di Laura Pausini)

In assenza di te (brano di Laura Pausini)

Incancellabile (brano di Laura Pausini)

Strani amori (brano di Laura Pausini)

Simili (brano di Laura Pausini)

13. Se io, se lei (brano di Biagio Antonacci)

14. Pazzo di lei (brano di Biagio Antonacci)

15. Buongiorno bell’anima (brano di Biagio Antonacci)

16. Se non te (brano di Laura Pausini) / Non ho mai smesso (brano di Laura Pausini)

17. Frasi a metà (brano di Laura Pausini)

18. Primavera in anticipo (brano di Laura Pausini)

19. Se è vero che ci sei (brano di Biagio Antonacci)

20. In una stanza quasi rosa (brano di Biagio Antonacci)

21. Ritorno ad amare (brano di Biagio Antonacci)

22. Convivendo (brano di Biagio Antonacci)

23. Laura Canta Biagio

Se tornerai / Sei / L’amore comporta / Ti ricordi perché (brani di Biagio Antonacci)

24. Biagio Canta Laura

Ho creduto a me / Il mio sbaglio più grande / Fidati di me (brani di Laura Pausini)

25. Non è detto (brano di Laura Pausini)

26. Quanto tempo e ancora (brano di Biagio Antonacci)

27. Vivimi (brano di Laura Pausini, scritto da Biagio Antonacci)

28. Come se non fosse stato mai amore (brano di Laura Pausini)

29. Iris (brano di Biagio Antonacci)

30. In questa nostra casa nuova (brano di Biagio Antonacci e Laura Pausini)

Bis

31. Non vivo più senza te (brano di Biagio Antonacci)

32. Invece no (brano di Laura Pausini)

33. Tra te e il mare (brano di Laura Pausini, scritto da Biagio Antonacci)

Foto a cura di Giada Di Blasio, fotogallery completa da giovedi 25 luglio mattina