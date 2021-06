Fossacesia, fine setrimana di vaccinazioni: ecco come é andata

L’11 e il 12 giugno vaccinate 430 persone di Fossacesia, Rocca San Giovanni, Mozzagrogna e Santa Maria Imbaro

FOSSACESIA – Sono 430, tra Pfizer e Moderna, le dosi somministrate ad altrettanti cittadini di Fossacesia, Rocca San Giovanni, Mozzagrogna e Santa Maria Imbaro, nell’ultimo fine settimana presso la Palestra Polivalente di Fossacesia. Si è trattato di prime somministrazioni eseguite a quanti erano prenotati nei giorni scorsi sui portali della Asl Lanciano-Vasto-Chieti e Poste Italiane.

“Un’altra proficua due giorni nella nostra hub – commenta il Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio -. Sono soddisfatto della fatica e del tempo investito in questa iniziativa non solo nell’ultimo week end, ma anche nelle settimane passate. Abbiamo insistito con la Direzione della ASL2 Abruzzo e voluto che qui a Fossacesia potesse essere aperto un centro vaccinale per la nostra città e a servizio dei cittadini dei comuni vicini e abbiamo dimostrato che, collaborando tutti, possono essere raggiunti importanti risultati. Con l’operazione vaccini che abbiamo messo in campo – conclude il sindaco Di Giuseppantonio -, abbiamo contribuito a mettere al sicuro anziani e persone fragili, raggiunto in città quota zero contagi. Tutto questo è stato possibile all’impegno degli operatori sanitari, dei medici e degli infermieri volontari, dei volontari della Protezione Civile Comunale, che non mi stancherò mai di ringraziare”.