Festa della Donna, omaggio del sindaco di Teramo a Poste Italiane

TERAMO – Non una semplice delegazione come spesso accade in queste circostanze, ma è stato personalmente il Sindaco Gianguido D’Alberto a precedere, nel primo pomeriggio, la delegazione dell’Amministrazione Comunale “al femminile” presso l’ufficio Centrale di Poste Italiane di Teramo, con Ilaria De Sanctis Assessore alle Politiche Sociali e Graziella Cordone Presidente della Consulta Pari Opportunità. La rappresentanza della Città ha incontrato il direttore dell’Ufficio Postale ed il Responsabile provinciale di Teramo di Poste Italiane.

Nei giorni scorsi la stampa locale rimarcava la importante presenza di donne fra i dipendenti di Poste Italiane nella Provincia di Teramo, dove impiega 441 donne su un totale di 671 dipendenti (il 66%, 12 punti percentuali in più della media nazionale), con 26 uffici postali diretti da donne, e con l’Ufficio Postale di Teramo Centro con 21 donne su 26 dipendenti.

Con la sua presenza, il Sindaco ha voluto rendere merito alla particolare attenzione che Poste promuove sul territorio in tal senso, raccogliendo le cartoline filateliche dell’evento dedicato con annullo speciale, da poter poi donare a tutte le donne dell’Amministrazione e del Consiglio Comunale.