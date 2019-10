Diretta Primavera Pescara – Juventus: ecco dove seguirla

Il match si disputerà domani, venerdì 19 ottobre alle 14 al Campo Sportivo De Cecco. I convocati dai due mister e le probabili formazioni

CITTÁ SANT’ANGELO – Grande attesa per la sfida del campionato Primavera 1 che vedrà il Pescara affrontare la Juventus. Appuntamento per oggi, venerdì 19 ottobre alle ore 14 al campo sportivo De Cecco. Le due compagini sono appaiate in classifica con 3 punti frutto di un successo e tre sconfitte. Tra i convocati biancazzurri assente Borrelli così come Mans, tra i bianconeri non ci saranno Ahamada e Moreno già in Nazionale per mondiale U17, così come Riccio e Tongya che sono stati convocati dall’Italia per il Mondiale.

La partita, valevole per la quinta giornata del campionato Primavera 1 2019/2020, verrà trasmessa in diretta ed esclusiva su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. In alternativa è possibile seguire la webcronaca dell’incontro su Calciomagazine a partire dall’ingresso in campo delle due squadre (sopra è presente il link).

I biancazzurri convocati

BLANUTA Vladislav

CHIACCHIA Alessandro

CHIARELLA Marco

DE MARZO Lorenzo

MASELLA Davide

MERCADO Nicolas

SORRENTINO Alessandro

TAMBORRIELLO Mattia

ZINNO Claudio

AFRI Derbe Cristian

CIPOLLETTI Davide

D’ANGELO Federico

PALMUCCI Stefano

PAOLILLI Matteo

TRINGALI Salvatore

CAMILLERI Marco

DIAMBO Amadou

MANE’ Ibrahima

QUACQUARELLI Gabriele

PAVONE Fabian

MARTELLA Alessandro

RADAELLI Nicolo

PINA GOMES Antonio Pedro

BOCIC Milos

CELLI Alessandro

I bianconeri convocati

Abou

Anzolin

Bandeira

Da Graca

De Winter

Dragusin

Fagioli

Garofani

Gerbi

Francofonte

Gozzi

Israel

Leo

Leone

Penner

Petrelli

Ranocchia

Riccio

Sekulov

Sene

Stoppa

Tongya

Verduci

Vlasenko

Le probabili formazioni

PESCARA (3-4-2-1): Sorrentino; Paolilli, Cipolletti, Manè; Tringali, Masella, Palmucci, Martella; Pina Gomes, Pavone; Bobic. Allenatore: Legrottaglie

JUVENTUS (4-3-1-2): Israel; Leo, Gozzi, Riccio, Anzolin; Penner, Leone, Ranocchia; Sekulov; Sene, Moreno. Allenatore: Zauli

Foto di Legrottaglie di Massim Mucciante fonte sito ufficiale Pescara Calcio