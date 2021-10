Ad Avezzano un corso di promozione di stili di vita sani nella comunità

Dal 27 al 30 ottobre. Avrà il fine di sensibilizzare i partecipanti sui propri stili di vita per poi promuovere benessere e coesione sociale

AVEZZANO – Si terrà nelle giornate del 27, 38, 29 e 30 ottobre 2021 ad Avezzano il Corso breve di sensibilizzazione all’Approccio Ecologico-Sociale alla promozione di stili di Vita sani nella Comunità. Parteciperanno: CAT – Club Alcologici Territoriali, CEF – Club di Ecologia Familiare, Gruppi AMA Azzardo, Gruppi AMA vari, ARCAT Puglia, Associazione Freedom, Associazione Il Sentiero.

Il corso promuove la partecipazione attiva e la creazione della comunità di apprendimento mediante lezioni frontali interattive, comunità didattiche allargate, lavori di gruppo con tutor e gruppi autogestiti, testimonianze di famiglie e facilitatori già attivi nei programmi territoriali di promozione della salute.

Ha la finalità di: sensibilizzare i partecipanti sui propri stili di vita nell’ottica della promozione del benessere, della coesione sociale e della ecosocioequosostenibilità a livello locale e globale; favorire la protezione e la promozione del benessere nella Comunità attraverso la cultura del fare-assieme, dell’integrazione socio-sanitaria, della cittadinanza attiva e partecipazione comunitaria; accrescere il Capitale Sociale del territorio; avviare i partecipanti, ad operare come Promotori di Benessere nella comunità; avviare esperienze di rinforzo delle reti dell’automutuoaiuto.

Il corso è intensivo e aperto a 30 partecipanti (muniti di Green Pass).

Verrà rilasciato un attestato avente valore legale e amministrativo ai fini curriculari solo a quanti avranno partecipato all’intero corso, comprese le visite ai Club. Qualora il numero delle domande fosse superiore a 30, si terrà conto dell’ordine di arrivo, della motivazione e dell’esperienza maturata.

L’iscrizione è gratuita. Per iscriversi è necessario rivolgersi alla Segreteria organizzativa (328.7217997 arcatabruzzo@virgilio), alla quale si dovrà poi inviare la scheda di iscrizione entro il 25 ottobre 2021. Dopo il Corso saranno svolti due incontri di due ore ciascuno per consulenza, accompagnamento e supporto nell’avvio di nuovi Club e gruppi di automutuoaiuto.

Coordinatore del Corso: Adelmo Di Salvatore

Co-Coordinatori: Natalino Farao, Giovanni Aquilino, Maria Antonia Papapietro

Conduttori dei Gruppi: Giovanni Aquilino, Maria Antonia Papapietro, Natalino Farao, Cristiano Di Salvatore

Coconduttori: Mario Mascitelli, Lucia Coco, Elisa Almonte, Alida Ferrante, Chiara Pellegrini, Romina Iulianella, Marcello Di Salvatore, Pia Di Berardino, Vanna Valent

Responsabili per le visite ai Club: Mario Mascitelli, Romina Iulianella, Elisa Almonte, Marcello Di Salvatore, Lucia Coco, Laura De Vecchis, Valentina Marianetti, Alida Ferrante, Chiara Pellegrini

I Docenti sono operatori professionisti e volontari, da anni attivi in Abruzzo e a livello nazionale in programmi che usano la metodologia dell’automutuoaiuto e l’approccio di popolazione in relazione a diverse tipologie di preoccupazioni, disagi o fragilità.