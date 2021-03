Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 9 marzo 2021

Notizie del 9 marzo sul Covid-19 in Abruzzo, i dati del bollettino: in attesa dell’aggiornamento sono 665 ricoverati, 84 in terapia intensiva

REGIONE – Martedì 9 marzo 2021 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Ieri si sono registrati 273 nuovi positivi su 6402 tamponi molecolari e 4304 test antigenici, 12 deceduti per un totale, 42.510 guariti, 13.444 attualmente positivi, 665 ricoverati in area medica, 84 ricoverati in terapia intensiva, 12.695 in isolamento domiciliare.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO DEL 9 MARZO 2021 IN ABRUZZO

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS

Nella giornata di oggi é in programma una riunione del Comitato tecnico scientifico per valutare eventuali nuove misure restrittive alla luce della diffusione dei contagi. Tra le ipotesi allo studio, chiusure generalizzate nei fine settimana, zone rosse più rigide e il criterio di 250 casi ogni 100mila abitanti per entrare automaticamente in zona rossa. Tra le altre possibilità una super zona rossa in tutta Italia fino a Pasqua con i fine settimana in lockdown e coprifuoco anticipati, pochissime eccezioni alla mobilità se non per la spesa o urgenze o una zona arancione rafforzata oppure soluzioni maggiormente restrittive per il weekend con il coprifuoco anticipato alle 19 o alle 20, magari escludendo dalle restrizioni le Regioni con numeri da zona bianca.

Un messaggio di speranza é arrivato dal Premier Mario Draghi, il quale ha detto che con i vaccini la fine non é lontana. Nel piano di vaccinazioni, che nei prossimi giorni sarà decisamente potenziato, si privilegeranno le persone più fragili e le categorie a rischio. Aspettare il proprio turno è un modo anche per tutelare la salute dei nostri concittadini più deboli. Draghi ha poi aggiunto che non è il momento di dividerci, ma è il momento di dare una risposta alle tante persone che combattono la crisi economica e di colmare le diseguaglianze. Poi ha aggiunto che il suo pensiero costante è diretto a rendere efficace ed efficiente l’azione dell’esecutivo nel tutelare la salute, sostenere chi è in difficoltà, favorire la ripresa economica, accelerare le riforme.

Intanto sono arrivati gli esiti de secondo ciclo degli screening di massa con l’effettuazione di tamponi antigenici svolto a Chieti lo scorso weekend: i tamponi effettuati sono stati circa 3.000 e 22 i casi di positività riscontrati.

É attiva da ieri la piattaforma informatica regionale per la presentazione delle domande di concessione dei contributi in favore di enti e associazioni culturali. La piattaforma di riferimento è lo sportello digitale regione abruzzo https://sportello.regione.abruzzo.it e l’accesso è ammesso solo attraverso l’identità digitale SPID. Le risorse a disposizione sono 1,5 milioni di euro e le domande potranno essere presentate fino alle ore 15 di giovedì 18 marzo.