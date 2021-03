Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 8 marzo 2021

Notizie dell’8 marzo sul Covid-19 in Abruzzo, i dati del bollettino: in attesa di aggiornamenti 643 ricoverati, 84 in terapia intensiva

REGIONE – Lunedì 8 marzo 2021 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Ieri si sono registrati 553 nuovi positivi su 6402 tamponi molecolari e 4304 test antigenici, 10 deceduti, 42.131 guariti, 13.565 attualmente positivi, 643 ricoverati in area medica, 84 ricoverati in terapia intensiva, 12.838 in isolamento domiciliare.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO DELL’8 MARZO 2021 IN ABRUZZO

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS

Da oggi fino al 14 marzo prossimo a Pescara l’attività didattica prosegue a distanza (DAD) per la scuola dell’Infanzia, la scuola Primaria e le scuole secondarie di Primo Grado. Stessa situazione é prevista a Chieti. Anche una ordinanza del Sindaco di Montesilvano ha disposto che da oggi saranno sospese le attività anche nelle scuole dell’infanzia del Comune, pubbliche e private e alla chiusura di parchi, giardini e aree verdi.

Proprio a Montesilvano oggi riprenderanno le vaccinazioni del personale scolastico al Pala Dean Martin. Restando in tema di vaccini, il Direttore Generale Tomas Schael della Asl Lanciano-Chieti-Vasto ha dichiarato che verrà data priorità alle zone rosse, personale della scuola da vaccinare tutto entro mercoledì prossimo e, a seguire, completare la fase 1 della campagna, riferita a personale sanitario, over 80 e strutture per anziani.

Questo l’obiettivo fissato e condiviso con le articolazioni aziendali coinvolte in tutte le diverse fasi della vaccinazione, dall’organizzazione delle liste e delle chiamate alla somministrazione delle dosi, all’allestimento delle sedi sul territorio. Anche ad Avezzano é partita con vigore la campagna vaccinale riguardante le categorie degli over 80, del personale scolastico e delle forze dell’ordine: nel capoluogo marsicano si é concluso anche lo screening di massa dove su1501 persone che si sono sottoposte volontariamente al test antigenico 10 sono risultate positive.

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenuto alla trasmissione Mezz’ora in più su Rai3, ha annunciato che entro l’estate conto che tutti gli italiani che lo vorranno potranno essere vaccinati. Ha anticipato che la somministrazione del vaccino Astra Zeneca sarà autorizzata anche agli over 65, così come in Germania e Francia. Nei prossimi giorni uscirà la circolare del Ministero della Salute.

A livello nazionale, vista l’impennata dei contagi registrata negli ultimi giorni, si discute se sia necessario un lockdown totale, come vorrebbe il Comitato Tecnico Scientifico oppure no: tutti sono, però, concordi che servano ulteriori misure restrittive.