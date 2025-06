REGIONE – Luglio 2025 si preannuncia un mese vibrante e ricco di emozioni musicali per l’Abruzzo, con un calendario di concerti che attraversa l’intero territorio regionale, dalle piazze storiche di Teramo fino al mare scintillante di Pescara.

Un susseguirsi di grandi nomi, serate gratuite, scenari suggestivi e generi musicali per tutti i gusti animeranno l’estate abruzzese, trasformandola in un palcoscenico a cielo aperto. Di seguito alcune dei concerti de mese ma ce ne saranno altri, altrettanto ricchi di melodia ed emozioni. Per questo vi ricordiamo di consultare il calendario giornaliero per rimanere aggiornati su tutte le attività in programma.

Si parte il 5 luglio da Teramo, dove nella suggestiva Piazza Sant’Anna risuoneranno le note piene di pathos e Napoli di James Senese. Un evento che promette anima e poesia, dove jazz, funk e radici partenopee si fondono in un’esperienza trascinante.

Il 7 luglio si fa il bis a L’Aquila: prima Alice con la sua voce intensa e avvolgente, e subito dopo I Solisti Aquilani, ambasciatori della musica classica italiana nel mondo, entrambi sulla Scalinata di San Bernardino, cornice incantevole sospesa tra arte e storia.

A metà mese, il 14 luglio, la cantautrice Serena Brancale porterà i suoi groove soul e le vibrazioni urban ancora a L’Aquila. Ma è il 17 luglio che l’Abruzzo esplode di musica: Antonello Venditti a Lanciano, Fabrizio Moro a Montesilvano e Anna a Francavilla al Mare promettono una tripla scarica di energia, sentimento e generazioni a confronto.

Il 18 luglio prosegue il ritmo incalzante con Fiorella Mannoia a Lanciano, in un concerto che spazia tra poesia civile e ballate d’autore, mentre a Francavilla, Irama accende il pubblico più giovane. Tananai lo seguirà il 19, trasformando la costa in una festa collettiva.

Il 20 luglio è la volta di una doppietta irresistibile: Alice torna a Montesilvano e, a Pescara, si tiene La Notte dei Serpenti, evento gratuito che celebra le radici musicali abruzzesi con l’Orchestra guidata da musicisti del territorio.

Ma l’estate non rallenta. Fabrizio Moro replica ad Avezzano il 21 luglio, seguito il 22 luglio da due grandi ritorni: PFM, simbolo del rock progressivo italiano, a Montesilvano, e Simona Molinari, sofisticata voce jazz-pop, ancora a L’Aquila.

Il 24 luglio si va a Notaresco con Tricarico, narratore surreale e ironico della nostra quotidianità. Il 25 luglio, Gaetano Curreri porta la sua inconfondibile grinta a Teramo, mentre il 26 Angelo Branduardi incanterà Castel Castagna con le sue ballate medievali e folk.

A chiudere il mese in bellezza, il 29 luglio al Porto Turistico di Pescara c’è Umberto Tozzi, per un concerto che promette di far cantare tutti, da “Ti amo” a “Gloria”, sotto le stelle della riviera adriatica.