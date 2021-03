Chieti, ZTL in via Sant’Eligio: a breve attive le telecamere

L’appello del Sindaco Ferrara e del comandante e assessore Rispoli: “Invitiamo i cittadini a munirsi delle necessarie autorizzazioni per non incorrere a multe”

CHIETI – Partirà a breve attiva anche in Via Sant’Eligio (zona Piano Sant’Angelo) la telecamera per il controllo elettronico del varco ZTL dei transiti non autorizzati.

“La zona a traffico limitato partirà a breve, dopo la verifica della funzionalità tecnica e il periodo di pre-esercizio richiesto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con l’autorizzazione Prot. 7187 del 06/12/2013 – riferiscono il sindaco Diego Ferrara, la comandante della Polizia Municipale Donatella Di Giovanni e l’assessore alla Mobilità Stefano Rispoli – Il controllo elettronico del varco si aggiunge a quello dei varchi di Corso Marrucino, Via De Lollis, Via Toppi e Via Ravizza, nuovamente attivi già dal 7 gennaio 2021. La riattivazione del varco di Via Sant’Eligio sarà esaminata nel corso della prossima convocazione dell’Osservatorio disciplinato dal vigente regolamento delle ZTL cittadine che vaglierà anche la possibilità di rilasciare dei permessi a coloro che effettuano consegne a domicilio per le attività commerciali.

In attesa che accada, si invitano tutti i cittadini in possesso dei requisiti per l’accesso alla ZTL “A”, di contattare la Polizia Municipale e dotarsi delle necessarie autorizzazioni, al fine di essere inseriti in “Lista bianca” che consente di non incorrere nelle sanzioni previste dall’art. 7/9-14 del codice della strada, l’importo del verbale per il transito nelle ZTL è pari a 58,10 euro + 14 euro per le spese, se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla notifica; mentre, se il verbale viene pagato tra il 6° ed il 60° giorno, l’importo diventa 83 euro + 14 per le spese, per questo è importante utilizzare questo periodo per mettersi in regola”.