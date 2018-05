Avanti un altro, casting a Pescara: le info e dettagli

PESCARA – Nuovo appuntamento in Abruzzo per la Redazione di “Avanti un Altro!” che venerdì 11 maggio 2018 sarà a Pescara per il casting. Saranno selezionati nuovi concorrenti per il quiz televisivo condotto da Paolo Bonolis.

Cosa fare per partecipare al Casting di Avanti un altro?

É necessario inviare una email a avantiunaltro@sdl2005.it con i dati anagrafici, il recapito telefonico e una fotografia (inclusa la seguente dichiarazione liberatoria: “Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del d.lgs n°196 del 30 giugno 2003”).

Lasciare un messaggio in segreteria telefonica allo 06 62 28 69 00

Compilare l’apposito form sul sito sdl.tv

AVANTI UN ALTRO!

Format originale di EndemoShine Italy, condotto da Paolo Bonolis che lo ha creato insieme a Stefano Santucci. Protagonisti sono i concorrenti chiamati a rispondere a varie domande di natura generale per arrivare a vincere il montepremi finale.