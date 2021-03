Atri, l’Istituto Professionale per la Sanità e l’Assistenza Sociale Zoli apre le porte all’Expertise

Nuove opportunità per gli studenti grazie alla sinergia tra scuola e esperti; il primo webinar con la Dott.ssa Maria Teresa Di Francesco

ATRI – Il piano di studi dell’Istituto Professionale per la Sanità e i Servizi Sociali si arricchisce di nuove opportunità strategiche grazie alla straordinaria sinergia tra scuola e autorevoli esperti in campo medico-sanitario, psicologico, sociologico e pedagogico.

Nella mattinata del 5 Marzo gli studenti hanno partecipato al primo webinar del Progetto Socialmente, “Comunicazione chiara e consapevole – Elementi base della Programmazione Neuro-Linguistica”, tenuto da Maria Teresa Di Francesco, Counselor Trainer, Formatrice e Direttrice della Scuola di Formazione Counseling Sistemico “Liberi di Essere” di Teramo (www.liberidiessere.eu), autrice di numerosissimi libri e pubblicazioni di successo. La finalità dell’incontro è stata quella di indirizzare il futuro Operatore Socio Assistenziale e Socio Sanitario OSS a riconoscere le proprie risorse, a sviluppare consapevolezza e autostima per essere in grado di aiutare efficacemente l’utente.

In totale empatia, osserva, coglie e focalizza gli elementi interessanti che l’utente evidenzia, senza sovrapporsi con il proprio ego, ma disponibile nel cuore a osservare empaticamente e a comprendere. Saper comunicare è molto diverso dall’informare. E’ un bisogno essenziale, un’azione importante nella vita di tutti i giorni e tra tutti gli individui, che non può ignorare l’altro fuori di sé. La Prof.ssa Di Francesco si è messa a disposizione dei ragazzi per oltre quattro ore, instancabile ed entusiasta, e sarà presto nuovamente con loro per un altro incontro formativo straordinario!

Il progetto SocialMente mira, infatti, a sviluppare la formazione professionale specialistica degli studenti dell’IPIA OSS “Adone Zoli” e a orientarli nelle scelte del loro prossimo futuro sia in campo sociale sia medico-sanitario. Comunicazione, counseling, educazione alimentare, fisioterapia e massoterapia, psicologia, pet therapy sono solo alcuni dei temi che verranno trattati con professionisti qualificati del settore in quest’anno scolastico.