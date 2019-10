Animus Youth Games 2019: 3° posto per la FTGI Adriatica RC

Una delegazione di dodici atleti ha ha preso parte dal 27 al 29 Settembre alla competizione che si è svolta ad Ancona

ANCONA – Una delegazione di 12 atleti di 15 e 16 anni della FTGI Adriatica Rugby Club ha preso parte dal 27 al 29 Settembre agli Animus Youth Games edizione 2019 in Ancona. I Giochi della Gioventù Adriatici e Ionici per l’Inclusione Sociale, sono stati organizzati in maniera magistrale dalla Città di Ancona, nell’ambito di un progetto europeo Erasmus Plus, in partenariato con 16 Paesi appartenenti alla Macroregione Adriatico Ionica, Baltica e Danubiana ed hanno visto gareggiare 1.000 atleti in 10 differenti discipline.

Per il “RUGBY 7” hanno partecipato oltre alla FTGI Adriatica RC (Abruzzo) anche le Marche, la Croazia e la Grecia. Le gare sono state disputate presso lo Stadio della Palla Ovale “Nelson Mandela” di Ancona.

La FTGI Adriatica RC ha dominato da protagonista i giochi classificandosi al 1° posto, seguita dalla Croazia 2° posto ed infine Marche e Grecia a pari merito al 3° posto.

I ragazzi accompagnati dagli allenatori Marco Acquarola e Yannick Angelone hanno avuto una grande opportunità nel prendere parte a questo evento ed oltre alle competizioni sportive hanno vissuto in prima persona l’esperienza che lo sport è strumento di coesione tra popoli diversi e inclusione sociale e culturale per ragazzi diversamente abili. Un ringraziamento della FTGI Adriatica Rugby Club alla Federazione Regionale CRA Abruzzo e a quella marchigiana per averci coinvolto.