Corso formativo “Tecnici della fibra” in Abruzzo, come partecipare

REGIONE – Nasce da una collaborazione tra Regione Abruzzo e Enel il progetto formativo “Tecnici della fibra” che prevede la realizzazione di un corso di formazione riservato ai disoccupati abruzzesi. L’obiettivo dell’iniziativa è formare 150 progettisti e tecnici della fibra in grado di presentare un’offerta qualificata sul mercato del lavoro nella prospettiva di ripresa del settore.

“Abbiamo voluto fortemente questa collaborazione con Enel – ha detto l’assessore alla Formazione e al Lavoro Pietro Quaresimale – perché riteniamo che la formazione tecnica sul settore della fibra e della comunicazione digitale sia essenziale per collocare sul mercato del lavoro figure fortemente ricercate dalle aziende. Abbiamo scelto un partner serio e affidabile e contiamo in una risposta convincente da parte dei giovani disoccupati abruzzesi che in questo modo hanno l’opportunità di entrare in un settore in continua evoluzione ed espansione e dunque sempre pronto a presentare occasioni di crescita professionale e economica”.

La formazione specializzata, che si svolgerà presso il Centro di addestramento dell’Enel all’Aquila, è rivolta ai disoccupati abruzzesi che siano in possesso di un diploma di scuola secondaria di istituto Tecnico – settore Tecnologico, per indirizzi di: Elettronica ed elettrotecnica, Informatica e telecomunicazioni, Meccanica, meccatronica ed energia, Chimica, materiali e biotecnologie, Costruzioni, ambiente e territorio; oppure di diploma di istituto Professionale settore industria e artigianato per gli indirizzi: Manutenzione e assistenza tecnica e Produzioni industriali e artigianali.

COME PARTECIPARE

Da oggi fino al prossimo 15 gennaio 2021 gli interessati possono rispondere alla manifestazione di interesse promossa dalla Regione ed inviare la domanda di partecipazione esclusivamente all’indirizzo corso.fibra@regione.abruzzo.it. Il corso avrà una durata di 25 giorni con frequenza obbligatoria di 8 ore giornaliere. Al termine del corso verrà consegnato un attestato di frequenza.