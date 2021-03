8 marzo, la riflessione dell’assessore Nicoletta Di Nisio

“Non possiamo continuare a pensare che alcuni uomini l’8 marzo se la cavino con un rametto di mimosa e gli altri 364 giorni…”

PESCARA – “8 marzo: non “Festa” della Donna ma Giornata” dedicata a riflettere sulla condizione della Donna.

Perché è necessario riflettere ogni giorno, in ogni luogo, in ogni occasione in cui si discrimina una donna o peggio le si fa violenza.

Dal 2012 sono quasi 1000 le donne uccise da mariti, fidanzati, spasimanti, ma anche da rapinatori o da uomini semplicemente violenti, o solo per motivi futili.

Non possiamo continuare a pensare che l’8 marzo sia una festa e che – alcuni – se la cavano con un rametto di mimose l’8 marzo e gli altri 364 giorni….

Le percentuali di femminicidi, rispetto al totale delle morti: nel 2019 costituivano il 32% degli assassini, nel 2020 il 48%”.É il messaggio dell’assessore del Comune di Pescara, Nicoletta Di Nisio, in occasione della Giornata Internazionale della Donna.